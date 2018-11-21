Miroslav Stoch, imzayı resmen attı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Miroslav Stoch, Slavia Prag ile sözleşmesini yeniledi.

Çek ekibinden yapılan açıklamaya göre Miroslav Stoch, 3 sezon daha Slavia Prag'da forma giyecek.

PUSKAS ÖDÜLLÜ!

FIFA 2012 Puskas Yılın Golü ödülünü Miroslav Stoch kazanmıştı. Finalde, Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un Gençlerbirliği'ne attığı golle birlikte Neymar ve Falcao'nun kaydettiği goller yarışmış, Fenerbahçeli Stoch'un yılın golü yarışmasında birinci seçilmişti.