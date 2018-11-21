Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Miroslav Stoch, imzayı resmen attı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Miroslav Stoch, Slavia Prag ile nikah tazeledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Miroslav Stoch, Slavia Prag ile sözleşmesini yeniledi.
 
Çek ekibinden yapılan açıklamaya göre Miroslav Stoch, 3 sezon daha Slavia Prag'da forma giyecek.
 
PUSKAS ÖDÜLLÜ!
 
FIFA 2012 Puskas Yılın Golü ödülünü Miroslav Stoch kazanmıştı. Finalde, Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un Gençlerbirliği'ne attığı golle birlikte Neymar ve Falcao'nun kaydettiği goller yarışmış, Fenerbahçeli Stoch'un yılın golü yarışmasında birinci seçilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA