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Spor

Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Slovak futbolcua Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:15
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.

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