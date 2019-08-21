Mitroglou ile yollar resmen ayrıldı
Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yolları ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Mitroglou'nun transferi konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Yunan golcünün transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Kostas Mitroğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
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