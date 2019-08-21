26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7156
  • 6,3523
  • 275.687
  • 95522.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mitroglou ile yollar resmen ayrıldı

Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yolları ayırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulüp, Mitroglou'nun transferi konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Yunan golcünün transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Kostas Mitroğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Savunma sanayiinde yerli silah hamlesi! Üretimde seri döneme geçildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Tepki çekecek 'süresiz gözaltı' kararı

Tepki çekecek 'süresiz gözaltı' kararı

Rusya FEDOR'u uzaya gönderecek

Rusya FEDOR'u uzaya gönderecek

Barınakta 'hayvanların öldürüldüğü' iddiasına soruşturma

Barınakta 'hayvanların öldürüldüğü' iddiasına soruşturma

Trump 'absürt'e kızdı: Bize sadece hayır diyebilirlerdi

Trump 'absürt'e kızdı: Bize sadece hayır diyebilirlerdi

WhatsApp'ta yeni dönem

WhatsApp'ta yeni dönem

Kıran Operasyonunda teröre mühimmat darbesi

Kıran Operasyonunda teröre mühimmat darbesi
 

POPÜLER HABERLER

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

Ölen 'buzul' için tören...

Ölen 'buzul' için tören...

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA