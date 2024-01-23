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Spor

MKE Ankaragücü, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Ocak 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük de sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü, 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.

İki takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.

Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda yer alan Ali Sowe ve Garry Rodrigues ile sakatlığı bulunan Alper Uludağ, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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