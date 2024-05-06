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Spor

MKE Ankaragücü, final bileti için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçına Beşiktaş karşısında çıkacak olan MKE Ankaragücü final biletini almak için ter dökecek.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, final bileti için sahaya çıkıyor
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Rakibini eleyen takım, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor, Anagold 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen MKE Ankaragücü, bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.

Beşiktaş ise diğer turlarda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor'u kupanın dışına itti.

Alınan karar gereği MKE Ankaragücü taraftarı yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

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