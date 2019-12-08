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MKE Ankaragücü galibiyete hasret

Süper Lig'in 14. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

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MKE Ankaragücü, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etti. 11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.
 
Tek puanı Beşiktaş'tan aldı
 
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 8 haftada sadece bir puan alabildi.
 
Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, 8. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.
 
Sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı 6 maçı ise kaybetti. MKE Ankaragücü, sırasıyla Çaykur Rizespor'a 2-0, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 ve Göztepe'ye 3-1 yenildi.
 
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacak başkent temsilcisi, 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
 
 

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