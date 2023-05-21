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Spor

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor karşılaşmasında ilginç pozisyon

Mke Ankaragücü - Ümraniyespor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Başkent ekibi, maçın 33. dakikasında golü buldu ancak öncesinde penaltı olduğu kararı verildi. Hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrası bu kez penaltıyı da iptal etti ve karşılaşma 1-1'lik skor üzerinden devam etti. MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

21 Mayıs 2023 Pazar 16:57 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü - Ümraniyespor karşılaşmasında ilginç pozisyon
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MKE Ankaragücü, Ümraniyespor maçının 33. dakikasında golü buldu ancak öncesinde penaltı olduğu kararı verildi. Hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrası bu kez penaltıyı da iptal etti.

HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Mücadele 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi.

Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.

ANKARAGÜCÜ'NÜN TEPKİSİ: "REZALET!!!"

Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrası "REZALET!!!" yazıp siyah fotoğraf paylaştı.

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