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Spor

MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu

MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi açıklandı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 20:50 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu'nun 10 kişilik teknik ekibinde şu isimler bulunuyor:

1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal

2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün

Yardımcı Antrenör: Pierre Webo

Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu

Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı

Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.

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