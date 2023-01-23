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Spor

MKE Ankaragücü'nde Eren Derdiyok ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki golcü oyuncu Eren Derdiyok ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nde Eren Derdiyok ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki santrfor Eren Derdiyok'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcumuz Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren Derdiyok'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de oynayan Eren, MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol attı.

SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

34 yaşındaki deneyimli golcü, Eren Derdiyok, bu sezon MKE Ankaragücü forması ile şu ana kadar yalnızca 1 resmi maçta forma giydi ve 22 dakika süre aldı.

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