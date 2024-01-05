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Spor

MKE Ankaragücü'nün konuğu Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor yarın oynayacakları maçla birlikte 79. kez karşı karşıya gelecek.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 13:25 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün konuğu Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor yarın saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın yapacak.

Yeni yılın ilk maçında iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

BAŞKENTTE 79. RANDEVU

Ankaragücü ile Trabzonspor bugüne kadar 78 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 defa, sarı-lacivertliler de 16 kez sahadan galip ayrıldı. 21 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Ankara'da oynanan 39 maçta Trabzonspor'un 15 galibiyeti bulunurken, Ankaragücü de 14 kez kazandı. Taraflar 10 maçta ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı Ankara'da son galibiyetini 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skor ile alırken, golü Robert Vittek kaydetmişti.

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