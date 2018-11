MLS'te yılın golü Zlatan Ibrahimovic'ten!

Zlatan Ibrahimovic, mart ayında transfer olduğu Los Angeles Galaxy kariyerine, sıradışı golle başlamıştı. İsveçli futbolcunun yaklaşık 35 metreden attığı gol, taraftarlar tarafından yılın en iyi golü olarak seçildi.

Ibrahimovic'in golüyle Los Angeles Galaxy 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-3'e getirmiş, İsveçli yıldız bir gol daha atarak takımına maçı kazandırmıştı.

Zlatan Ibrahimovic sezonu 22 golle tamamlamıştı.

Was it ever in doubt?!



The 2018 @ATT Goal of the Year belongs to @Ibra_official. 💥 pic.twitter.com/84QMLnihRb