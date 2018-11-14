MLS'te yılın golü Zlatan Ibrahimovic'ten!
Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS'te, taraftarlar sezonun en iyi golünü seçti. Ödül, Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic'in oldu.
Zlatan Ibrahimovic, mart ayında transfer olduğu Los Angeles Galaxy kariyerine, sıradışı golle başlamıştı. İsveçli futbolcunun yaklaşık 35 metreden attığı gol, taraftarlar tarafından yılın en iyi golü olarak seçildi.
Ibrahimovic'in golüyle Los Angeles Galaxy 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-3'e getirmiş, İsveçli yıldız bir gol daha atarak takımına maçı kazandırmıştı.
Zlatan Ibrahimovic sezonu 22 golle tamamlamıştı.
Was it ever in doubt?!— Major League Soccer (@MLS) 13 Kasım 2018
The 2018 @ATT Goal of the Year belongs to @Ibra_official. 💥 pic.twitter.com/84QMLnihRb
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