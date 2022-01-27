Star.com.tr 27 Ocak 2022 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:15

Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin Galatasaray'a transfer olmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

ELNENY KADROYA GİREMİYOR

Mısır basınında çıkan habere göre; bir dönem Beşiktaş forması da giyen Elneny, bu sezon Arsenal ile sadece 10 resmi maça çıkabildi. İngiliz takımında kadroya girmekte zorlanan ve Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu birçok kulübün de radarında.

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TALİBİ ÇOK

29 yaşındaki futbolcu Arsenal'den ayrılmaya karar verirse çeşitli seçenekleri olacak. Galatasaray'ın yanı sıra İtalya'dan Roma, İngiltere'den Newcastle United ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad Cidde Elneny'yi isteyen kulüpler arasında.

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GALATASARAY'A ÇOK YAKIN

Ancak son gelen haberler Galatasaray'ın, Mohamed Elneny'nin transferini bitirmeye en yakın kulüp olduğu yönünde. Teknik direktör Domenec Torrent'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi.

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ELNENY, MOSTAFA MOHAMED İLE AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA

Elneny Galatasaray'a transfer olması halinde, Mostafa Mohamed'den sonra sarı kırmızılı takımın kadrosundaki ikinci Mısırlı futbolcu olacak. Bu arada Elneny ve Mohamed'in formasını giydiği Mısır Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mısır 30 Ocak Pazar günü Fas ile yarı finale kalma mücadelesi verecek.