Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin Galatasaray'a transfer olmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.
Mısır basınında çıkan habere göre; bir dönem Beşiktaş forması da giyen Elneny, bu sezon Arsenal ile sadece 10 resmi maça çıkabildi. İngiliz takımında kadroya girmekte zorlanan ve Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu birçok kulübün de radarında.
29 yaşındaki futbolcu Arsenal'den ayrılmaya karar verirse çeşitli seçenekleri olacak. Galatasaray'ın yanı sıra İtalya'dan Roma, İngiltere'den Newcastle United ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad Cidde Elneny'yi isteyen kulüpler arasında.
Ancak son gelen haberler Galatasaray'ın, Mohamed Elneny'nin transferini bitirmeye en yakın kulüp olduğu yönünde. Teknik direktör Domenec Torrent'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi.
Elneny Galatasaray'a transfer olması halinde, Mostafa Mohamed'den sonra sarı kırmızılı takımın kadrosundaki ikinci Mısırlı futbolcu olacak. Bu arada Elneny ve Mohamed'in formasını giydiği Mısır Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mısır 30 Ocak Pazar günü Fas ile yarı finale kalma mücadelesi verecek.
Star.com.tr