İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8839
  • EURO
    29,4063
  • ALTIN
    1717.9
  • BIST100
    7993.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mohamed Salah'tan Filistin'e destek

Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah, Filistin'e yardım etme kararı aldı.

16 Ekim 2023 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
Mohamed Salah'tan Filistin'e destek
ABONE OL

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve saldırılar sonrası Filistin'e yardım yapmaya karar verdi.

Mısırlı yıldız, Gazze'deki Filistin halkına yardım amacıyla Mısır Kızılay Vakfı'na çok büyük bir bağışta bulundu. Salah'ın sadece bu bağışla kalmayacağı, önümüzdeki dönemde de hem ayni hem nakdi yardımlar yapacağı öğrenildi.

SAHA İÇİNDE DE 'FİLİSTİN' DİYECEK!

Salah, saha dışında yaptığı yardım dışında Filistin halkına destek olmak için saha içerisinde de aksiyon almaya karar verdi.

Mısırlı oyuncunun Premier Lig'deki bir maç öncesinde, attığı gol sırasında veya maçtan sonra Filistin'e destek olduğunu belirterek bir harekette bulunacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.