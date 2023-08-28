Molde, Galatasaray maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Norveç temsilcisi Molde, bu maçın hazırlıklarını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yaptığı son antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Erling Moe önderliğinde gerçekleşen idmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde Galatasaray maçı taktiği üzerine duruldu.

Norveç'teki müsabakada sakatlığı sebebiyle oynayamayan eski Galatasaraylı Martin Linnes, takımdan ayrı çalıştı.