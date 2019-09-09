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‘Moldova sonrası konuşalım’

Güneş, 1-0’lık Andorra galibiyetinin ardından bu yorumu yapıp, “Gol geç geldiği için eleştiri olması normal. Moldova ve Arnavutluk’u yendiğimizde Fransa ile final oynarız” diye konuştu.

  • Star Spor
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A MİLLİ Takım’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda 1-0 kazandıkları Andorra karşılaşması sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. 67 yaşındaki tecrübeli hoca, “Geç gol gelmesi yüzünden eleştirilerin olması normal. Bu durum beni de üzdü. Ancak şimdi değil, Moldova maçı sonrası konuşalım” dedi. Güneş şunları söyledi: “Andorra karşılaşmasında tarihi fark bekliyorduk. Ama golü ancak son dakikalarda Ozan’la bulabildik. İlk dakikada da bulabilirdik. Karşılaşma 0-0 bitseydi ayıp olurdu. Tek tek oyuncular üzerinden eleştiri yapılmasını doğru bulmuyorum. Tek toplar ve tek paslar iyi olsaydı çok fazla gol bulabilirdik.” “Grupta Fransa ve İzlanda da maçlarını kazandı. Bizimle birlikte bu takımların da 12 puanı oldu. Önümüzdeki Moldova ve Arnavutluk karşılaşmalarını kazandığımız zaman Fransa ile final oynayacağız. Hedefimiz de o. Ancak bunları biraz belki fazla gündeme getirdik. Tek tek bakmalı ve önce Moldova’yı yenmemiz şart.”

 

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