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Spor

Monaco 2 maçın ardından galip!

Fransa Ligue 1'de Monaco, evinde Montpellier'i ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazanarak, 2 maçın ardından galip gelmiş oldu.

3 Aralık 2023 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Monaco 2 maçın ardından galip!
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Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Adi Hütter'in ekibi Monaco evinde Michel Der Zakarian'ın yönetimindeki Montpellier'i konuk etti.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 2-0 kazanırken goller; 9. dakikada Takumi Minamino ve 90+2'de Wissam Ben Yedder'den geldi.

Konuk ekip Montpellier'de Boubakar Kouyate 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 2 maçın ardından yeniden galibiyetle tanışan Monaco puanını 27'ye yükseltirken, Montpellier 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Monaco deplasmanda Rennes'e konuk olurken, Montpellier evinde Lens'i ağırlayacak.

Fransa'da 17:00 seansındaki diğer maçların sonuçları şöyle;

Brest 3-0 Clermont

Toulouse 1-1 Lorient

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