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Monaco, Falcao'nun boşluğunu Ben Yedder ile dolduruyor

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi için önce forvet almak isteyen Monaco, Sevilla'nın golcüsü Wissam Ben Yedder ile anlaştı.

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Monaco, Radamel Falcao'nun yerini Wissam Ben Yedder ile doldurmaya karar verdi. Falcao'yu Galatasaray'a göndermek için öncelikle yeni forvet almaları gerektiğini söyleyen Monaco, Sevilla'nın golcüsünde karar kıldı.

Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre Monaco, Wissam Ben Yedder için Sevilla'ya 20 milyon euroluk teklifte bulundu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.

SEVILLA TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Bu sezon forvet hattına oldukça transfer yapan Sevilla'nın da 28 yaşındaki Fransız golcüyle yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve teklifi değerlendireceği kaydedildi.

Monaco'nun forvet listesinde Ben Yedder'in dışında Batshuayi ve Mariano Diaz da bulunuyordu.

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