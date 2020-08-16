16 Ağustos 2020 Pazar 23:23 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 23:23

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken ismi ayrılığı gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun transferi için Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Luiz Gustavo'nun menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. Deneyimli futbolcunun bonservisi için Monaco'nun 8 - 8,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

F.BAHÇE 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞTİ



Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertliler geçen sezon Gustavo için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.