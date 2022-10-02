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Spor

Monaco, Nantes'i farklı yendi

Monaco, Fransa Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Nantes'i 4-1 mağlup ederek puanını 17'ye yükseltti.

2 Ekim 2022 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Monaco, Nantes'i farklı yendi
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Ligue 1 9. hafta maçında Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi Monaco, Nantes ile karşılaştı.

Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Embolo, 6, 28, ve 62. dakikalarda Ben Yedder kaydetti. Nantes'in tek golü Caio Henrique (K.K.)'den geldi.

Sezon başında Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed maça yedek başladı ve 65. dakikada Simon'un yerine oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Monaco puanını 17'ye yükseltti. Nantes ise 7 puanda kaldı. Nantes ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Montpellier'e konuk olacak. Nantes ise Rennes deplasmanına gidecek.

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