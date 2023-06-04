Monaco son hafta mağlup oldu

Phillippe Clement'in öğrencileri kendi evinde 70. dakikada Zakaria Aboukhlal ve 90+4. dakikada Rhys Healey'in attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Monaco'nun tek golü 78. dakikada Wissam Ben Yedder'den geldi.

Ligin ilk yarısında Tolouse'da oynanan mücadeleyi Monaco 2-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı. Goller ise Embolo ve Golovin'den gelmişti.

Monaco sezonu 65 puanla 6. sırada tamamladı ve gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti. Toulouse ise sezonu 48 puanla sezonu 13. sırada bitirmesine rağmen Fransa Kupasını kazandığı için gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.