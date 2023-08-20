İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Monaco, Strasburg maçını rahat kazandı!
Spor

Monaco, Strasburg maçını rahat kazandı!

Fransa Ligue 1'de Monaco, sahasında Strasbourg ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, maçı 3-0 kazandı.

20 Ağustos 2023 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Monaco, Strasburg maçını rahat kazandı!
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 2. hafta maçında Monaco, sahasında Strasbourg'u 3-0 mağlup etti.

Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco, 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ve 36. dakikalarda Mınamino, 58. dakikada Ben Yedder kaydetti.

Maçta iki golle yıldızlaşan Mınamino, Ben Yedder'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Monaco, ligdeki 2. galibiyetini aldı ve haftayı lider tamamladı. Strasbourg ise ilk mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Nantes'e konuk olacak. Strasbourg ise Toulouse'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.