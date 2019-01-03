Monaco ve Fenerbahçe, Fabregas transferi için karşı karşıya

F.BAHÇE’NİN Fabregas hayalleri çalkantıda. Chelsea’de istediği süreyi bulamayan ve bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmayan Cesc Fabregas’ın aklı karıştı. Hocası Sarri, İspanyol orta sahasına daha çok süre vereceğini belirterek onun kalmasını istedi. Daha önce de aynı sözleri alan Fabregas öncelikli olarak Ada’da kalmak istese de kariyerini canlandırma arzusunda. Arsenal’den eski takım arkadaşı, Monaco’nun çalıştırıcısı Henry de onu kadroya katmak için gemileri yaktı.

İMZA PARASI 10 MİLYON

Fransa’daki iddiaya göre zor günler geçiren Monaco, Fabregas’a 3 yıllık teklif ve 10 milyon euro imza parası önerdi. Londra’da Fabregas için uzun süre markaj yapan F.Bahçe’nin de teklifini yükseltebileceği konuşuluyor. Karar Fabregas’ın.

(Akşam)