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Monaco'yu deplasmanda 4-0 mağlup eden PSG, ligde 13'te 13 yaptı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'yu 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

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Ligin 13. haftasında Louis-II Stadı'nda Monaco'ya konuk olan PSG, 4., 11. ve 53. dakikalarında Edinson Cavani'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti.

64. dakikada ise sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ağları sarsmasıyla PSG mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

13'te 13 yaptı

Bu sonuçla lider PSG, ligde 13'te 13 yaparak puanını 39'a çıkarırken, Monaco ise 7 puanla 19. sırada kaldı.

PSG, gelecek hafta cumartesi günü Parc des Princes Stadı'nda Toulouse ile karşılaşacak.

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