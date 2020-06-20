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Spor

Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi avantajında öne geçti

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih olurken Şampiyonlar Ligi çekişmesi devam ediyor. 4.'lük yarışında 33. haftada puan kaybeden Bayer Leverkusen'in önüne haftanın kazananı Mönchengladbach geçti.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 18:35
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Bundesliga'da 33. haftada Şampiyonlar Ligi bileti için kritik karşılaşmalarda Hertha Berlin - Bayer Leverkusen ve Paderborn - Mönchengladbach mücadeleleri oynandı

Hertha Berlin sahasında Bayer Leverkusen'i Matheus Cunha ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle 2-0 yenerken konuk takım böylelikle 60 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

Mönchengladbach ise Paderborn deplasmanında Patrick Herrmann ve Lars Stindl'ın iki golüyle 3-1 kazandı ve 62 puana çıkarak dördüncülük koltuğuna yerleşti.

Ligin gelecek haftasında Leverkusen sahasında Mainz 05 'i konuk edecek. Mönchengladbach ise Hertha Berlin'i ağırlayacak. Sıralamanın değişmemesi durumunda Şampiyonlar Ligi biletini Mönchengladbach alacak.

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