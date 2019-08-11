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Monchi'den Comolli'ye Simon Kjaer mesajı

Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak 'Gelin tekrar görüşelim' dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.

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Hem Sevilla'nın hem de Simon Kjaer'in istediği rakamlar ile Fenerbahçe'nin teklifi arasında uçururum olunca tıkanan görüşmeler yeniden start alıyor. Üstelik teklif bu kez karşı taraftan geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin görüşelim" dedi.
 
COMOLLI YENİ TEKLİFİ TARTACAK
 
Şu anda Gustavo transferi üzerinde yoğunlaşan Comolli, Monchi'nin bu çağrısını geri çevirmedi bir görüşme yapmak için sözleştiler. Comolli, fiyatın ne kadar indiğini bu görüşmede görecek.
 
KJAER 3 MİLYONA İNMEK ZORUNDA
 
Ancak mesele Sevilla ile anlaşmakl a da bitmiyor. Kjaer'in istediği yıllık ücreti 3 milyon Euro bandına çekmesi gerekiyor. Eğer iki şık da gerçekleşirse Kjaer çubuklu formayı giyecek.
 
SEVILLA'DA ŞANS BULAMIYOR...
 
Bu arada Kjaer'in Sevilla ile antrenmanlara düzenli olarak çıktığı, idman eksiği olmadığı fakat Sevilla'nın hocası tarafından da kendisine şans verilmediği belirtiliyor. Kjaer kalsa da forma şansı yok.
 
(Takvim)

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