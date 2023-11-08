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Spor

Montella, Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspamya'da Atletico Madrid forması giyen temsilcimiz Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti. İtalyan teknik adamın, milli futbolcu hakkında bilgi aldığı ve oyuncuya EURO 2024 Elemeleri son maçında Galler ile yapılacak mücadeleye ilişkin planlarını aktardığı belirtildi.

8 Kasım 2023 Çarşamba 22:42 - Güncelleme:
Montella, Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'in ardından bu kez Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, İspanya'daki temaslarının ikinci gününde Atletico Madrid kulübünün antrenman tesislerini ziyaret etti.

Montella burada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi. Antrenmanı takip edip Çağlar'ın son durumu hakkında bilgiler alan İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın Almanya ile yapacağı özel maç ve EURO 2024 Elemeleri'nin son maçı olan Galler mücadelesine ilişkin planlarını savunma oyuncumuzla paylaştı."

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