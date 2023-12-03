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Spor

Montella, Hamburg'da incelemelerde bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün akşam Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen EURO 2024 kuralarından sonra şehirdeki birkaç tesisi inceledi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 21:29 - Güncelleme:
Montella, Hamburg'da incelemelerde bulundu
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün akşam Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kuralarının ardından bu şehirdeki birkaç tesiste incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Montella, ilk olarak Türkiye'nin EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile 26 Haziran'da oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Volkspark Stadı'nı gezdi.

İtalyan teknik adam daha sonra, milli takıma UEFA tarafından Çekya maçı için Hamburg'da sağlanacak konaklama tesislerini ziyaret etti.

Deneyimli teknik adam ayrıca UEFA turnuva kuralları gereği, A Milli Takım'ın turnuva boyunca konaklayıp kamp merkezi olarak kullanabileceği muhtemel otel ve antrenman tesislerini yerinde inceledi.

Montella'ya ziyaretlerinde TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.

Montella ve beraberindeki heyet, yarın A Milli Takım'ın gruptaki ilk iki maçını oynayacağı Dortmund kenti ile çevresindeki tesislerde incelemelerini sürdürecek.

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