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Spor

Montella'dan Semih Kılıçsoy ve Demir Ege açıklaması! ''Takip edeceğim''

A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında genç oyuncular Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz ile görüşme gerçekleştirdi. Montella genç yıldız adaylarına 'Herkesin gözü üzerinizde, büyük bir ilgi var size karşı. Ancak bunların yerine sahaya, işinize odaklanmalısınız, ayaklarınız yere sağlam basmalı.' dedi. İşte detaylar...

Sabah18 Ocak 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Montella'dan Semih Kılıçsoy ve Demir Ege açıklaması! ''Takip edeceğim''
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Beşiktaş'ın parlayan gençleri Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'a, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan övgü geldi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret eden İtalyan çalıştırıcı, A Milli oyuncularla sohbet ederken aynı zamanda Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz ile de konuştu.

"SİZİ TAKİP EDECEĞİM"

Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların iki gencine, "İyi gidiyorsunuz, daha da iyi olacaksınız. Herkesin gözü üzerinizde, büyük bir ilgi var size karşı. Ancak bunların yerine sahaya, işinize odaklanmalısınız, ayaklarınız yere sağlam basmalı. Ben de sizi takibe devam edeceğim" mesajını iletti.

Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, Vincenzo Montella'nın kendilerine gösterdiği ilgiden çok mutlu oldu.

Özellikle son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken Semih'in, Avrupa Şampiyonası öncesi kadroya aday isimlerden biri haline geldiği kaydedildi. Genç forvet de performansını bu şekilde devam ettirerek yazın aday kadroda yer bulmayı umut ediyor.

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