Kenan Yıldız, Arda Güler gibi 18'lik iki süper yeteneğe sahip olan A Milli Takımımız'ın hücum hattına herkesi heyecanlandıran bir futbolcu daha ekleniyor. İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, Son 4 Trendyol Süper Lig karşılaşmasında 5 gol atıp 1 de asist üreten 18 yaşındaki Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım'da yer verecek. Bir süredir Kılıçsoy'u gözlemleyen Montella, Milli Takım alt yaş kategorilerindeki hocalardan da bilgi alıp kararını verdi.

11'DE OYNAMAYA GÖZ KIRPIYOR

Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında forvette Barış Alper Yılmaz'ı oynatan Montella, hücum kurgusunda değişikliğe gidebilir. G.Saray'da sağ bek ve sol bekte gösterdiği performansla tam not alan Yılmaz, A Milli Takım'da da bek bölgesine geçebilir. 9 numara için en güçlü aday şu anda Semih Kılıçsoy... Beşiktaş'ta hem kanatta hem en uçta görev yapan 18 yaşındaki yıldız futbolcu, bu özelliği sayesinde ilk 11'de oynamaya göz kırpıyor...

İNGİLİZ TAKIMLARI PEŞİNE DÜŞTÜ

Güçlü fiziği, pozisyon sezgisi, etkili vuruşları ve teknik kapasitesiyle Agüero'ya benzetilen Semih'i İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton'ın istediği aktarıldı. Siyah-Beyazlılar'da kısa süre önce masaya oturan ve mukavelesini 2028'e dek uzatan Kılıçsoy'un yaz transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Fakat Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nın ardından kariyeriyle ilgili durum da netleşmiş olacak...