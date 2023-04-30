Montpellier, Monaco'yu farklı yendi

Ligeu 1'in 33. hafta maçında Monaco, sahasında Montpellier ile karşı karşıya geldi.

Stade Louis II'de oynanan maçı Montpellier 4-0 kazandı. Montpellier'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 72. dakikalarda Arnaud Nordin, 65. dakikada Maouassa ve 79. dakikada Mavididi kaydetti.

Monaco ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve bu maçlarda toplam 7 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı. Montpellier ise üst üste 2. galibiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Montpellier puanını 43 yaptı. Monaco ise 61 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Montpellier, Lyon deplasmanına gidecek. Monaco ise Angers'ı ağırlayacak.