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Spor

Morata: Derbi için sabırsızlanıyorum

Milan'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, 'Inter'e karşı derbide oynamak, kazanmak ve taraftarları gururlandırmak için sabırsızlanıyorum.' şeklinde konuştu.

6 Eylül 2024 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Morata: Derbi için sabırsızlanıyorum
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Milan'ın yeni golcüsü Alvaro Morata, Inter derbisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Inter'e karşı sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Morata, "San Siro'da daha önce birkaç kez taraftar olarak maç izlemiştim. Şapka ve güneş gözlüğü taktığım için beni kimse tanımamıştı. Atmosferi hissetmek istemiştim. Dışarıdan bile bu maçın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi de derbide gol atmak, kazanmak ve taraftarları gururlandırmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Alvaro Morata ayrıca, "Inter çok iyi bir takım. Yüksek seviyede oynuyorlar. Derbide yüreğimizle oynamamız gerekiyor. Bir pas hatası yapabilir, bir gol kaçırabilirsiniz ama sahada her şeyinizi ortaya koyma arzunuz olmadan yapamazsınız. Kazanma arzusu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Inter ile Milan, İtalya Ligi'nde 22 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

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