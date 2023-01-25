Galatasaray'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve geçtiğimiz yaz Serie B takımı Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalya'da adeta küllerinden doğdu.

SATIN ALMA OPSİYONU 5.5 MİLYON AVRO

Serie B'de 19 maça çıkan ve 5 gol atıp, 7 de asist yapan Rumen futbolcunun bonservisini almak isteyen Pisa şimdiden harekete geçti. İtalyan takımıyla yapılan anlaşmaya göre; 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını elinde bulunduran Pisa, 5.5 milyon avro öderse Morutan'ın bonservisini alabilecek.

PISA'NIN TEKLİFİ 3.5 MİLYON AVRO

Ancak 23 yaşındaki oyuncunun transferini şimdiden bitirmek isteyen İtalyanlar, Galatasaray'a 3.5 milyon avroluk bir teklifte bulundu ancak sarı kırmızılar bu teklife sıcak bakmadı.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ DE VAR

Sözleşmede ayrıca, Rumen futbolcu en az 25 maçta 45 dakika oynar ve Pisa Serie A'ya yükselirse 5.5 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Morutan şu ana kadar 14 maçta 45 dakikadan fazla süre aldı. Pisa ise 21 haftası geride kalan Serie B'de 30 puanla 6. sırada ve play off iddiasını sürdürüyor.

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MORUTAN'IN MENAJERİ BECALİ: GALATASARAY'IN PARASI YOK AMA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali de 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle Rumen basınına önemli açıklamalar yaptı. Pisa'nın transferi şimdiden bitirmek istediğini belirten Becali "Sezon sonunda Morutan'ı 5.5 milyon avroya alabilirler ancak Pisa transferi şimdi yapmak istiyor ve Galatasaray'a tek seferde ödenecek şekilde 3.5 milyon avro teklif ettiler. Galatasaray'ın şu an parası olmasa da bu teklifi kabul etmiyor ama göreceğiz. Pisa'nın opsiyonu var, Galatasaray teklifi kabul etmezse farklı bir teklif yapabilirler. Morutan aklı başında bir çocuk. İşini yapıyor ve takımının önemli bir parçası oldu. Umarım gelecekte hepimizin istediği yere gelir" ifadelerini kullandı.

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OKAN BURUK: MORUTAN'IN DURUMUNU SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kiralık futbolcuların durumunu takip ettiklerini belirterek, "Morutan son zamanlarda çok etkili. Maçlarını takip ediyoruz. Sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız" diye konuşmuştu.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı kırmızılı kulübün 150 bin avroya Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi