Beşiktaş'a iki milli yıldız geliyor

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Onur Bulut için yeniden devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'den iyi haber

ROSIER'E REKABET YARATACAK

Kayseri'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen yıldız sağ bek için Sarı-Kırmızılı takımla görüşmelerin yeniden başlayacağı belirtildi. Valentin Rosier ile forma rekabetine girebilecek bir sağ bek isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yıldız futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maçta forma giyerken 2 gol, 3 asiste imza attı.

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması Kaan Ayhan sorulunca...

KAAN AYHAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın stoper için düşündüğü isim ise Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan. Milli stoper için İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş'ın İtalyan kulübünden haber beklediği öğrenildi. Kaan ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan yönetim, İtalyan ekibini de ikna edip transferi hafta başına kadar sonuçlandırmayı planlıyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Kaan'ın Sassuolo ile sözleşmesi 2024'de bitecek.