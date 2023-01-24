Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı sona eren Rachid Ghezzal'ın takımla kontrollü olarak antrenmanlara başladığını söyledi.

"KAAN AYHAN'IN İSMİNİ BEN DE HER GÜN GAZETEDE OKUYORUM"

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımın transferleri ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Transfer işine ben bakmıyorum. Ben antrenman yaptırıyorum. Transfer konuşuluyor, yapılıyor, gidenler gelenler olabilir. Bugün olmaz dersin olur. Olur deriz hiç olmaz. Olmayan olur, olan olmaz. Kaan Ayhan'ın ismini ben de her gün gazetede okuyorum. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüğümüz isimler var. Kimlerin olacağını bilmiyorum, olunca göreceğiz. Transferde aynı isme bir sürü kulüp talip oluyor. İşin doğasında var bu. Bizim gündemimizde bugün antrenman var. Yarın da antrenman yapıp cuma günkü maça iyi hazırlanmamız lazım."

Güneş, Alanyaspor ile oynayacakları lig maçı ile ilgili olarak, "İyi bir takımla oynayacağız. Alanyaspor iyi bir takım. İyi pas yapıyorlar, topa sahip oluyorlar. Onlara karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor. Şu anda eldeki oyuncularla çıkma durumumuz var ama yeni bir oyuncu gelirse de onu da size söyleriz." şeklinde konuştu.