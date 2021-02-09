DHA 09 Şubat 2021 Salı 18:39 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 18:40

Galatasaray'da yeni transferler Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, yeni transferler Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed'in yanı sıra; başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da katıldı. Toplantıda yeni transfer Halil Dervişoğlu ise yer almadı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferleri. Limitler içinde kalmaya çok büyük hassasiyet göstererek çifte sözleşme yapmadan net yaptığımız transferlerdir. Öncelikle bu transferlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Bütün oyunculara bizleri seçtikleri için teşekkür ediyorum. Futbolcu köle değildir. Yüksek fiyatlar vererek alabileceğiz insanlar değil bunlar. Herkes karakter sahibidir. Bu yüksek karakterlere çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı seçtiler, bu çok önemli. Dünyanın en büyük camialarından biri olan Galatasaray'ı seçtikleri için tek tek teşekkür ediyorum, Allah utandırmasın. Türkiye'de mücadele eden herkes çalışır mevcut durumu en iyi hale getirmek için uğraşıyor, bu Galatasaray'a özel bir şey değil. Manavdan alır gibi şunu al, şunu sat. Arkadaşlar ihtiyaçlar sınırsızdır. Yok öyle bir dünya. Ben her istediğimi alırsam diğer takımlara bir şey kalmaz. Bu anlamda bu yüzden cennet vardır. Tabii ki çok istiyoruz. Bugün mesela baskette istediğimiz gibi transfer yapabiliyoruz ama futbolda yapamıyorsun. Sınırlamalarınız var. Bu sınırlamalarız sadece TFF, UEFA, FIFA değil bağımsız denetim kuruluşları var. Ali'yi alayım, 20 milyona satayım, yok öyle bir şey. Bizim kadromuzdaki bütün futbolcular çok değerli. Yeter ki dürüstçe, mertçe, açıklıkla; altını çiziyorum şeffaflıkla mücadele edilsin. Öyle lafla şeffaflık olmaz. Biz buna sonuna kadar riayet ediyoruz. Cevaplamayacağımız hiçbir sorumuz yok" diye konuştu.

Başkan Cengiz ayrıca, hayatını kaybeden Ahmet Keskinkılıç için ise "Hocamıza, ailesine Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Unutulmaz bir isim, Allah rahmet eylesin" dedi.

ONYEKURU: EVİME DÖNMEK ÇOK GÜZEL

Bir kez daha sarı kırmızılı formasına kavuşan Henry Onyekuru yaptığı açıklamada, "Başkanıma ve Abdurrahim Bey'e, yönetime, Fatih hocama, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmak, evime dönmek çok güzel. Taraftarlarımız da inanılmaz desteklediler, onlara da teşekkür diyorum. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Mayıs ayında inşallah bir şampiyonluk daha yaşarız" şeklinde konuştu.

YEDLIN: UMARIM ŞAMPİYONLUK YAŞARIZ

Galatasaray'ın Newcastle United'tan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin açıklamasında şunları söyledi:

"Galatasaray gibi büyük bir camiada mücadele edeceğim için çok mutluyum, çok onurluyum. Başkanıma, yönetimimize, Fatih hocama, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Tanımadığım bir takım değil Galatasaray. Amerika'da biliyordum, futbol bu kadar yaygın değilken tanıdığım bir takımdı. Orada bildiğim takımlardan biri Galatasaray'dı. Bu güzel kadroyla beraber umarım bir şampiyonluk yaşarız."

MOHAMED: BURAYI İKİNCİ EVİM GİBİ HİSSEDİYORUM

Galatasaray'daki kariyerine gollerle başlayan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, "Ben Galatasaray'a geldiğimden beri ikinci ailem gibi hissediyorum. Beni çok güzel karşıladılar, herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Abdurrahim Albayrak'a ve Fatih hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız oyuncu sezon başında Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı ile ilgili bir soruya ise "Geçen sezon bana Fenerbahçe'den teklif geldi ama ben Galatasaray'da olmaktan daha mutluyum" yanıtını verdi.

FERNANDES: ÇOK MUTLUYUM

Sarı kırmızılı takıma Benfica'dan kiralık olarak katılan Gedson Fernandes ise şunları söyledi:

"Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için çok mutluyum. Daha önce Galatasaray'a karşı oynamıştım, şimdi ise Galatasaray formasıyla bu güzel statta oynuyorum. Pandemi bir an evvel biter inşallah ve Galatasaray taraftarının önünde oynama gururuna erişirim. Tüm personellere, başkanıma, herkese teşekkür ederim. Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok destek verdiler. Umarım ben de bu takımın önemli bir parçası olur ve mayıs ayında şampiyonluk yaşarım."