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Spor

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mostafa Mohamed kiralık gidiyor

Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nantes takımına transfer oluyor. Fransız takımı, Mostafa Mohamed'i 6 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin ardından bir diğer forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'le de yollarını ayırmak üzere. Fransa'nın Nantes kulübünün, Mısırlı golcü için sarı kırmızılı yönetime teklifte bulunduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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6 MİLYON AVROLUK SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Gazeteci Ertan Süzgün'ün sosyal medya hesabından verdiği habere göre; Nantes, Mostafa Mohamed'in transferi konusunda yapılan pazarlıklar neticesinde Galatasaray'ı ikna etmeyi başardı. Fransız takımı, 24 yaşındaki golcüyü 6 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Sarı kırmızılılar Mısırlı golcü için ayrıca kiralama bedeli de alacak.

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GALATASARAY'A MALİYETİ 6 MİLYON DOLARDI

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Şubat 2021'de 1,5 yıllığına 2 milyon dolara kiralamıştı. Sarı kırmızılı yönetim, futbolcunun satın alma opsiyonu için ise 4 milyon dolar ödemiş ve bonservisini almıştı.

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57 MAÇTA 17 GOL, 5 ASİST

Galatasaray formasıyla 57 resmi maça çıkan Mısırlı santrfor, 17 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

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