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Spor

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'da forma giyen Mostafa Mohamed, eski takımı Galatasaray için itiraflarda bulundu.

27 Şubat 2024 Salı 17:22 - Güncelleme:
Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı
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Nantes'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Mostafa Mohamed, Galatasaray'a gidiş süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN DAHA BÜYÜK BİR FIRSATIM VARDI"

Fransız basınına konuşan Mohamed, "Mısır'dan ayrıldığımda biraz zorlandım. Açıkçası kolay değildi. Galatasaray'a gittiğimde ilk kez ülkemden ayrılıp profesyonel olmuştum, bu yüzden benim için zordu. O dönemde Saint-Etienne de benimle aynı anda görüşüyordu. Saint-Etienne'e gidebilirdim, daha büyük bir fırsat ve daha büyük bir ücret veriyorlardı ama Galatasaray, Zamalek ile anlaştı. Ancak yine de Galatasaray dönemi benim için olumlu geçti." ifadelerini kullandı.

Mohamed, kendisine sorulan 'Transfer kararını alan kulübün Zamalek'ti, senin tercihin Galatasaray mı Saint-Etienne mi olurdu?" sorusuna ise "Kaderimde bu varmış" yanıtını verdi.

"NANTES'DA ÇOK MUTLUYUM"

Şu an forma giydiği Nantes'da çok mutlu olduğunu söyleyen Mısırlı golcü, "Nantes kulübü ve orada çalışan insanlar çok iyi. Kendimi hemen rahat hissettiğim bir kulüp. Dil farkı ve yeni bir ülke nedeniyle farklı bir duygu... Profesyonel olarak ikinci yılımdı ve yine yeni bir ülke için seyahat etmem gerekiyordu, bu yüzden durum biraz zordu ancak yavaş yavaş her şey daha basit ve daha keyifli hale geldi." sözlerini sarf etti.

Bu sezon Nantes formasıyla 19 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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