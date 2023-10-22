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Spor

Moto3'ün 16. ayağında kazanan Deniz Öncü

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya ayağını birinci oldu.

AA22 Ekim 2023 Pazar 10:51 - Güncelleme:
Moto3'ün 16. ayağında kazanan Deniz Öncü
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen 16. ayağını birinci bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarış, Phillip Island Pisti'nde 21 tur üzerinden yapıldı.

Milli sporcu Deniz Öncü, yağmur altında yapılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı.

Deniz, son turda kazandığı yarışla takımı Red Bull KTM Ajo'ya 200. galibiyetini aldırdı.

Yarışta, Japon Ayumu Sasaki ikinci, Avustralyalı Joel Kelso üçüncü oldu.

Deniz, genel klasmanda 180 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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