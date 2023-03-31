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Spor

MotoGP'de sezonun ikinci etabı Arjantin'de düzenlenecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, sezonun ikinci yarışıyla beraber Arjantin'de düzenlenecek.

AA31 Mart 2023 Cuma 11:08 - Güncelleme:
MotoGP'de sezonun ikinci etabı Arjantin'de düzenlenecek
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Arjantin'de düzenlenecek sezonun ikinci etabıyla devam edecek.

Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte koşulacak etapta sıralama turları, yarın TSİ 16.50 ve sprint yarışı TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Nisan Pazar günü TSİ 20.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de Portekiz'de düzenlenen sezonun ilk ayağını, Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia kazanmıştı.

Arjantin'deki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 37 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 25

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 16

4. Johann Zarco (Fransa) 15

5. Jack Miller (Avustralya): 15

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