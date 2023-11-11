İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MotoGP'nin Malezya ayağında kazanan Alex Marquez
Spor

MotoGP'nin Malezya ayağında kazanan Alex Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya Grand Prix'sinde sprint yarışını, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Alex Marquez birinci oldu.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
MotoGP'nin Malezya ayağında kazanan Alex Marquez
ABONE OL

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Malezya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Alex Marquez kazandı.

Sezonun 18. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Selangor eyaletindeki 5,54 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 10 tur üzerinden düzenlendi.

Marquez, 19.58.7130'luk derecesiyle sprint yarışından zaferle ayrıldı. Bitiş çizgisini Marquez'den 1.589 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) ikinci, pilotlar klasmanı lideri Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ise liderin 3.034 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin'in (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Yarın TSİ 10.00'da başlayacak 20 turluk Malezya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 396 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 385

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 313

4. Brad Binder (Güney Afrika): 254

5. Aleix Espargaro (İspanya): 198

  • motogp
  • Alex Marquez
  • Malezya Grand Prix

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.