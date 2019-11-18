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Motosikletçi Can Öncü Turkish Racing Team'e transfer oldu

Moto 3 Dünya Şampiyonası’nda geçen yıl elde ettiği birincilikle 15 yaş 115 günle Grand Prix tarihinin en genç pilotu olmayı başaran Can Öncü, Turkish Racing Team takımıyla yarışacak.

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Turkish Racing Team Menajeri ve Koordinatörü Manuel Pucetti, Kenan Sofuoğlu ve Can Öncü, İspanya’nın Valencia kentinde sözleşme imzaladı. Can, yeni takımıyla ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Milli motosikletçi imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni sezonda farklı bir takımla mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.

Bu sezon Moto 3 Dünya Şampiyonası’nda istediği sonuçları alamadığını anımsatan Can, "Dünya Supersport Şampiyonası daha zor bir klasman. Kenan ağabeyim burada büyük zaferlere imza atarak efsane oldu. Turkish Racing Team ile ben de başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Kenan Sofuoğlu’nun efsane olduğu Dünya Supersport Şampiyonası’nda yarışmak bana nasip oldu. Kenan ağabeyimin izinden giderek yeni zaferler elde etmek istiyorum.” diye konuştu.

"Can'ı elde ettiği başarılar buraya taşıdı" 

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Can’ın yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi.

Toprak Razgatlıoğlu ile ikizler Can ve Deniz Öncü'nün 2020 yılında pist yarışlarında farklı kategorilerde Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Can Öncü için Turkish Racing Team ile anlaştık. Yeni sezonda Türkiye yazılı bir motosikletle dünya pistlerinde ülkemizi temsil edecek. Yaptığımız yatırım ve emeğin karşılığını Can, bayrağımızı dalgalandırarak verecektir. Sporcularımızın her yıl bir üst kategoride yarışabilmesi için takımlarla anlaşmalar yapıyoruz. Can’ı geçen yıl elde ettiği başarı ve ilklere imza atması buralara taşıdı. Bizleri motosiklette gururla temsil edecektir.”

"Gelecek vadeden bir pilotla anlaştık"

Manuel Pucetti ise Kenan Sofuoğlu’nun Türk motosikletçiler için önemli bir referans olduğunu belirtti.

Can’ın yeteneklerine inandığını ve birlikte çalışma kararı aldıklarını vurgulayan Pucetti, "Gelecek vadeden bir pilotla anlaştık. Can, artık yeteneklerini sergileyecek." değerlendirmesini yaptı.

(AA)

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