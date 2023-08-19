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Spor

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. etabı başladı

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. etabı başladı
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MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Uşak'ta start aldı.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, KYK Yapı Kimyasalları ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı.

Organizasyonun ilk gününde serbest ve resmi antrenmanların ardından sıralama turları ile micro, mini, junior, senior ve master kategorilerindeki ilk yarışlar yapıldı.

Şampiyonaya katılan 65 sporcu, yarın aynı kategorilerde ikinci ve üçüncü tur yarışları için mücadele edecek.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

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