Mounie pazarlığı
BURAK Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
- Star Spor
Kartal’ın Başkanı Orman’ın, 24 yaşındaki Fransız asıllı Benin’li santfor için satın alma opsiyonu ile kiralama önerisinde bulunduğu nakit paraya ihtiyacı olan İngiliz kulübünün ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istediği ve 8 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Huddersfield kiralamayı kabul etmezse transfer askıya alınacak.
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