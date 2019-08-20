Mounie'de son tango

BURAK’IN sakatlanmasıyma hücumda büyük sıkıntı yaşayan ve ligin ilk haftasını gol atamadan kapatan Beşiktaş’ta golcü alarmı verildi. İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın hedefinde Cenk Tosun ve Niasse’nin olduğu söyleniyordu. Ancak ters köşe yapan Orman, geçen sezon Premier Lig’de düşen Huddesfield’ın golcüsü için devreye girdi.

PARAYA İHTİYAÇLARI VAR

Orman ilk olarak Beninli futbolcunun menajeri ile görüşürken oyuncunun senelik 1.5 milyon euroluk teklifi olumlu bulduğu belirtildi. Siyah-Beyazlı kulübün patronu ardından İngiliz yöneticilerin kapısını kiralık teklifi ile çaldı. Ancak paraya ihtiyacı olan Huddersfieldlı yöneticiler oyuncuyu bonservisi ile satabileceklerini söyledi.

KARTAL CEVAP BEKLİYOR

Bunun üzerin Başkan Orman’ın Mounie için 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Huddersfield’ın bonservis için beklentisinin 10 milyon euro civarında bir rakam olduğu ancak Kartal’ın da bunu ödeyemeyeceğini bildirdiği kaydedildi. İngilizler’in 6 milyon euroyu kabul etmek üzere oldukları ve transerin her an bitebilceği belirtildi.