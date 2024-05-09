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Spor

Mourinho, emeklilik için tarih verdi

Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho, 2035-2040 yılları arasında emekli olacağını açıkladı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Mourinho, emeklilik için tarih verdi
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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yapan 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;

x3 Premier Lig

La Liga

x2 Serie A

X2 Portekiz Ligi

x2 Şampiyonlar Ligi

x2 UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

FA Cup

x2 Community Shield

x4 İngiltere Lig Kupası

Portekiz Kupası

Portekiz Süper Kupası

İtalya Kupası

İtalya Süper Kupası

Kral Kupası

İspanya Süper Kupası

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