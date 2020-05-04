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Spor

Mourinho: ''Futbolu çok özledim ama bencil olamam''

Tottenham menajeri Jose Mourinho koronavirüs önlemleri sebebiyle lige verilen ara ile ilgili konuştu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:45
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Jose Mourinho futboldan uzak kalınan koronavirüs dönemini değerlendirdi. futbolu çok özlediğini ama bu konuda bencillik yapmayarak insan sağlığı için en doğru zamanın beklenmesi gerektiğini söyledi. Mourinho açıklamasında, "Futbolcuları koordine etmeyle uğraşıyorum. Şunu söylemeliyim çocuklar evlerinde harika işler çıkarıyor. Evlerine çalışmaları için ekipman da göndermiştik. Oyuncular ve tüm ekibimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolu çok özlediğini ancak bencillik yapmak da istemediğini söyleyen Mourinho şimdilik özlem duyduğunu söylemekle yetineceğini ve virüsle olan savaşın tüm insanlar tarafından devam etmesi gerektiğini belirtti.

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