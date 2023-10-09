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Spor

Mourinho'dan açıklama: İki şampiyonluk daha!

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Inter'den Real Madrid'e gittiği dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2023 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
Mourinho'dan açıklama: İki şampiyonluk daha!
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2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran ve 2010 yılında Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho, o süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sport'a konuşan Portekizli teknik adam, Inter'de kalsaydı daha kolay şampiyonluklar yaşayabileceğini söyledi.

Yaptığı tercih ile kolayı değil de zoru seçtiğini söyleyen Mourinho, "Real Madrid'e gidip Barcelona ile rekabet etmektense Inter'de kalmak benim için daha rahat olabilirdi. Kolay bir Serie A şampiyonluğu daha kazanırdım. Gidip Dünya Kulüpler Şampiyonu madalyasını alırdık ancak benim için hiçbir anlamı olmazdı." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, Inter ile Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıktan hemen sonra Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

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