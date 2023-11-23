Mourinho'dan Ancelotti ve Real Madrid açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kulüpten ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki iddialara Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yorum geldi.

"AYRILMAK DELİLİK OLUR"

Bir dönem Real Madrid'de görev yapan Mourinho, "Real Madrid sizi istiyorsa, sadece bir deliyseniz bu teklifi reddedersiniz. Carlo Ancelotti, Real Madrid'de kalacaktır. Çünkü o, Real Madrid için Real Madrid ise onun için mükemmel uyumlulukta. Florentino Perez bu işi kısa sürede halledecektir." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da Girona'nın arkasında ikinci sırada bulunuyor.