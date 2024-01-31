İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3538
  • EURO
    32,9001
  • ALTIN
    1994.21
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mourinho'dan ManU'ya yeşil ışık!

Roma'dan ayrılmasının ardından adı birçok kulüple anılan Jose Mourinho'nun daha önce görev yaptığı Manchester United'da görev yapmaya sıcak baktığı iddia edildi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Mourinho'dan ManU'ya yeşil ışık!
ABONE OL

Serie A ekibi Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"TAMAMLANMAMIŞ BİR GÖREV"

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Jose Mourinho'ya yakın kaynaklar, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'da tamamlanmamış bir işi olduğuna inandığını aktardı.

Haberde; Mourinho'nun, Manchester United'da futbol operasyonlarını devralan INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe ile çalışmaya hevesli olduğu belirtilirken, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'daki yarım kalan görevini tamamlamak istediği ifade edildi.

4 KUPA KAZANMIŞTI

2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 61 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 144 maçta 84 galibiyet 31 beraberlik ve 29 mağlubiyet almıştı.

Mourinho, Manchester United'ın başında; 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Community Shield ve 1 Lig Kupası kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.