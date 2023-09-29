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Spor

Mourinho'dan muhabire olay cevap!

Genoa'ya 4-1 kaybeden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2023 Cuma 01:13 - Güncelleme:
Mourinho'dan muhabire olay cevap!
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Jose Mourinho, Roma'nın Genoa'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Maç sonu röportajına özür cümleleriyle başlayan Portekizli hoca, "Taraftarlardan özür dilerim. Maça kötü başladık, Llorente'nin sakatlanmasıyla takımın yapısı kötü yönde değişti. Oyuncu değişikliklerimizin hepsi hücum içindi ama üçüncü golü yedikten sonra bizim için herşey bitti" diye konuştu.

MUHABİRE OLAY CEVAP!

Röportajda muhabirin 'Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı' olduğunu hatırlatması üzerine gerginleşen Mourinho, "Bu aynı zamanda benim kariyerimin de en kötüsü ama Roma'nın üst üste iki Avrupa finali oynadığını hatırlamıyorum" cevabını verdi.

Kalelerine gelen her şut için kaleci Rui'yi suçlamayacağını belirten Portekizli teknik adam, "Ibanez'in büyük maçlarda ikonik hale gelen hatalarından bahsediyorduk ama o da takıma dayanıklılık kazandırıyor. Smalling yok, o olmadan maç kazanma durumumuz değişiyor." diye konuştu.

"AĞLAYACAK VAKTİMİZ YOK"

En kısa sürede toparlanacaklarını 'Ağlayacak vaktimiz yok' diyerek açıklayan Mourinho sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Roma taraftarıyla ilişkilerimden dolayı içimizden ağlıyoruz ama işimize geri döneceğiz. Bir sonraki maç 7-8 puan birden kazandırmayacak. Sahip olduğumuz kadro bu ve bu kadroyla bu durumdan çıkmamız gerekiyor."

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